Scuola Santa Dorotea Dopo gli anni travagliati finalmente si inaugura la nuova sede d’istituto

La scuola Santa Dorotea riapre i battenti nella sua nuova sede, dopo anni di difficoltà e spostamenti. Questa mattina, studenti e insegnanti hanno varcato i nuovi ingressi dell’ex istituto Artigianelli, in via dell’Angelo Custode, che ora offre ambienti completamente rinnovati. È una svolta importante per l’istituto, che finalmente può tornare a lavorare e crescere in uno spazio stabile e funzionale.

Dopo anni di traslochi e scatoloni la Scuola Santa Dorotea può mettere finalmente le radici in uno spazio completamente ristrutturato: l'ex istituto Artigianelli in via dell'Angelo Custode. Una riqualificazione da ben 2 milioni di euro voluta – e sostenuta – dall' arcidiocesi di Lucca e in particolare dall'arcivescovo Paolo Giulietti, presente ieri mattina al taglio del nastro per la benedizione dei locali, della comunità scolastica e delle mele simbolo della Santa che dà il nome alla scuola. "Queste mele – ha detto rivolgendosi a bambini, genitori e insegnanti – hanno a che fare con la speranza e con l'eternità.

