La Roma in prestito l’incredibile stagione in Turchia di Eldor Shomurodov

Eldor Shomurodov, che gioca in prestito all’Istanbul Basaksehir, ha segnato già 12 gol in questa stagione. La sua esperienza turca ha portato a una crescita sorprendente, con ottimi assist e movimenti in area. La sua presenza ha contribuito alla classifica della squadra, che mira a qualificarsi per le coppe europee. La sua stagione si sta rivelando molto positiva, attirando l’attenzione di diversi osservatori. Ora si aspetta il suo prossimo match importante.

Eldor Shomurodov, attualmente in prestito all'?stanbul Ba?ak?ehir, sta vivendo la miglior stagione realizzativa della sua carriera. L'attaccante uzbeko, ex Roma, è già a quota 15 gol e 4 assist in 22 presenze in Süper Lig con la maglia dei " Gufi Grigi " di Istanbul. Il riscatto dell'ex Genoa e Cagliari sembra essere ormai una formalità. La trattativa chiusa a luglio tra la Roma e l'?stanbul Ba?ak?ehir prevedeva un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 2,8 milioni, esercitabile già nel mercato invernale appena concluso. Opzione non esercitata dal club turco, con il diritto che diventerà però obbligo in caso di salvezza della formazione di Istanbul, traguardo che ormai appare di fatto quasi acquisito.