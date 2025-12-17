Kate Antropova giocherà in Turchia nella prossima stagione? La rivelazione della compagna di squadra
Si intensificano le voci sul futuro di Kate Antropova: la compagna di squadra Maja Ognjenovi? ha anticipato il suo trasferimento in Turchia, dove giocherà per l’Eczacibasi nella prossima stagione. La campionessa olimpica con l’Italia e vincitrice del Mondiale per Club con Scandicci potrebbe presto vestire la maglia di uno dei club più prestigiosi del paese.
Al sito sportklub.n1info.rs, Maja Ognjenovi?, palleggiatrice serba di Scandicci, ha anticipato il trasferimento, a partire dalla prossima stagione, di Ekaterina Antropova, campionessa olimpica con l’Italia e vincitrice del Mondiale per Club con la squadra toscana, alla formazione turca dell’Eczacibasi. Maja Ognjenovi? ha affermato nel corso di un’intervista: “ Per lei, ma anche per altre ragazze, questa è l’ultima stagione a Scandicci. Non è un segreto che Antropova giocherà all’Eczacibasi, i primi, i più importanti trasferimenti sono già iniziati “. Prosegue la palleggiatrice: “ Per quanto riguarda Ekaterina, questa è la mia terza stagione con lei, ora ha 22 anni ed è già una grande giocatrice. 🔗 Leggi su Oasport.it
TOP SCORER Ekaterina Antropova è di nuovo la nostra miglior marcatrice La sua prestazione contro la CBF Balducci Hr Macerata: 16 Punti 1 Ace 3 Muri Vincenti Ecco le sue giocate migliori! . . . #BELIEVE #savinogogogo #volleyball # - facebook.com facebook
