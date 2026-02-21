La piazza di Lione fa paura

A Lione, la piazza si riempie di tensione prima della manifestazione dedicata a Quentin Deranque, un giovane coinvolto in schiarite politiche di estrema destra. La morte del ragazzo, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ha scatenato un acceso dibattito tra cittadini e forze dell’ordine. Le autorità temono possibili incidenti e hanno rafforzato la presenza di agenti per mantenere l’ordine. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni previste.

E' alta la tensione in vista della manifestazione di oggi a Lione per commemorare Quentin Deranque, il giovane militante della destra identitaria ucciso la scorsa settimana da un gruppo di antifa a margine di una conferenza a Sciences Po dell'eurodeputata della France insoumise (Lfi) Rima Hassan. L'organizzatrice del corteo, che partirà alle 15 da Place Jean Jaurès e terminerà a 1,4 chilometri di distanza, sul luogo dell'aggressione, è Aliette Espieux, già portavoce del movimento antiabortista Marche pour la vie e compagna di Eliot Bertin, ex leader di un gruppo di estrema destra oggi dissolto, Lyon populaire.