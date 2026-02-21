Arezzo non si governa con la paura | servono integrazione e una Casa delle Culture
Arezzo ha vissuto un episodio di tensione legato a un incendio doloso nella zona del centro storico. Questa situazione ha portato a confronti tra cittadini e autorità, evidenziando la necessità di promuovere l’accoglienza e il dialogo. Per affrontare le sfide legate alla convivenza, si propone di creare uno spazio dedicato alla cultura e all’inclusione, come una Casa delle Culture. La città si prepara a discutere nuove strategie per migliorare la coesione sociale.
Arezzo, 21 febbraio 2026 – . La nota di Arezzo 2020 e AVS. «Con l'avvicinarsi delle scadenze elettorali la destra aretina gioca spregiudicatamente la carta della paura. La diffonde. Adesso è la volta dei luoghi di preghiera islamici, facile e simbolico bersaglio anche per allargare la diffidenza degli aretini verso tutti gli immigrati. Nei giorni scorsi l'assessora Tanti ha promosso una sorta di controllo preventivo generalizzato verso i centri culturali islamici sui contenuti della loro attività. Si è subito accodato il rappresentante di Fratelli d'Italia approvando l'iniziativa in nome, addirittura, della difesa della Costituzione.🔗 Leggi su Lanazione.it
