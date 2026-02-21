La Monarchia inglese può davvero finire? Ecco tutti gli scenari dopo l’arresto di Andrea

L’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor ha suscitato molte discussioni sulla stabilità della monarchia britannica. Questo evento senza precedenti nella famiglia reale ha riacceso il dibattito sulla tenuta delle istituzioni. La notizia ha attirato l’attenzione di media e cittadini, che si chiedono se la Monarchia possa resistere a simili crisi. La questione diventa ancora più urgente considerando le vicende storiche che hanno segnato profondamente la Corona. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica.

L’ arresto di Andrew Mountbatten-Windsor (Andrea, come diciamo noi) non ha precedenti nella storia recente della Casa Windsor e ha riportato al centro del dibattito pubblico una domanda che sembrava quasi tabù: la monarchia britannica ce la farà stavolta? Per trovare un paragone storico altrettanto dirompente occorre risalire alla decapitazione di Carlo I, a metà del Seicento, oppure all’abdicazione di Edoardo VIII nel 1936. Eppure, secondo diversi esperti di corte, quanto accaduto Andrea, privato di titoli e onorificenze, potrebbe rivelarsi persino più destabilizzante. “I reali si trovano ora in acque inesplorate, e sono mal equipaggiati per navigarle”, ha dichiarato Peter Hunt, veterano corrispondente reale della BBC.🔗 Leggi su Cultweb.it

Andrea Mountbatten Windsor rilasciato dopo 12 ore, la reazione di Re Carlo all'arresto e l’allarme degli esperti: «Le conseguenze per la monarchia potrebbero essere letaliAndrea Mountbatten Windsor è stato arrestato e rilasciato nel giro di dodici ore, dopo che la polizia lo ha fermato per un'indagine ancora in corso.

Re Carlo non sapeva dell’arresto di Andrea. Monarchia in bilicoRe Carlo non era a conoscenza dell’arresto di Andrea, avvenuto ieri per sospetti di abuso di potere.

