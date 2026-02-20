Andrea Mountbatten Windsor rilasciato dopo 12 ore la reazione di Re Carlo all' arresto e l’allarme degli esperti | Le conseguenze per la monarchia potrebbero essere letali

Andrea Mountbatten Windsor è stato arrestato e rilasciato nel giro di dodici ore, dopo che la polizia lo ha fermato per un'indagine ancora in corso. Re Carlo III ha espresso preoccupazione, sottolineando che «la legge deve fare il suo corso», mentre alcuni esperti avvertono che questo episodio potrebbe indebolire l’immagine della monarchia. La vicenda ha suscitato molto clamore sui social e tra gli osservatori, che temono ripercussioni durature sulla reputazione della famiglia reale. La situazione resta sotto osservazione.

Dopo dodici ore di arresto, l'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor è stato rilasciato. L’accusa è quella di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, quando ricopriva il ruolo di emissario commerciale del governo di Londra. È la prova più dura per la monarchia britannica, che si trova ad affrontare una crisi senza precedenti, destinata a diventare un boomerang per l’istituzione e la sua tenuta. La pressione su Palazzo è aumentata costantemente nelle scorse settimane, fino allo sconvolgente epilogo di ieri mattina: Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato, pare senza essere stato avvertito dell'arresto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

