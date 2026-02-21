la juve cade anche in campionato festa como allo stadium

La sconfitta della Juventus contro il Como deriva dalla mancanza di concretezza in attacco e dalla difesa che ha concesso troppo spazio. La squadra torinese subisce due gol nel primo tempo, complicando subito il risultato. I padroni di casa faticano a reagire e la partita si conclude con una vittoria sorprendente per il Como. La Juventus cerca di riprendersi, ma il risultato lascia molte domande. La prossima sfida si avvicina.

TORINO - Dopo la sconfitta in Champions nell'andata del play-off in casa del Galatasaray, la Juventus cade anche allo Stadium in campionato. A Torino, nel match valido per la 26^ giornata di Serie A, il Como passa 2-0 grazie alle reti di Vojvoda nel primo tempo e Caqueret nella ripresa. Un uno-due che stende i bianconeri e lancia i lariani sempre più in 'zona Europa'. Spalletti preserva Bremer dopo l'acciacco in Champions: dietro ci sono Gatti, Kelly e Koopmeiners; in attacco la scelta ricade su Openda. Assente Nico Paz negli ospiti, che si presentano con Douvikas supportato da Vojvoda, Caqueret e Baturina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

