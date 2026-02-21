Questo Como è uno spettacolo! Juve fischiata e abbattuta con due reti anche allo Stadium

Vojvoda segna il primo gol del Como al 12’ sfruttando un errore della Juventus, che provoca le fischiate allo stadio. I padroni di casa dominano il primo tempo, creando occasioni e mettendo pressione sui bianconeri. La ripresa vede i lariani consolidare il vantaggio con un secondo gol, rendendo difficile la rimonta della Juventus. La partita si accende con un risultato che sorprende molti tifosi presenti.

Primo tempo a senso unico con i Como che raggiunge il vantaggio già al 12' con Vojvoda dopo l'errore bianconero sorpreso dalla ripartenza dei lariani. La partita la fa la squadra ospite che sfiora il raddoppio nel finale con Da Cuhna. Juve in crisi, lo Stadium fischia. Il secondo tempo è un'altra sinfonia lariana: il Como raddoppia con Caqueret e controlla sino alla fine. Quella di Fabregas allo Stadium di Torino è una squadra spettacolare che sale ora solitaria al sesto posto, a un solo punto proprio dalla Juve a cui ha preso ben 6 punti tra andata e ritorno. Doppia lezione di Cesc Fabregas, prima e Tudor e ora a Spalletti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Allo Stadium Como in vantaggio con Vojvoda, Juve in difficoltà fischiata dai suoi tifosiVojvoda ha segnato il primo gol per Como, approfittando di un errore della Juve che ha lasciato spazio alla ripartenza.

Crisi Juve senza fine, il Como passa allo Stadium: Spalletti perde anche con Fabregas che ora è a -1Il Como conquista tre punti allo Stadium, causando la sconfitta della Juventus per 2-0.

Più bella cosa di Eros Ramazzotti allo Stadium prima di Juventus-Parma

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.