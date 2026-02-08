Un irriconoscibile Messina crolla in casa sotto i colpi dell’Enna

Da messinatoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa volta il Messina si presenta irriconoscibile. La squadra di casa perde 5-2 contro l’Enna allo stadio “Franco Scoglio”. La partita si rivela decisiva in chiave salvezza, e il risultato mette in difficoltà i locali. I tifosi restano delusi e chiedono risposte alla squadra.

Il Messina che non ti aspetti è stato battuto nettamente (5-2) dall’Enna allo stadio “Franco Scoglio” in una partita di grande importanza in chiave salvezza. Le iniziali fasi di studio si interrompono al 13’, quando gli ospiti sbloccano il punteggio con il colpo di testa di Bamba. Il raddoppio.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Messina Enna

Risultati Eurolega: Milano regge un tempo e poi crolla sotto i colpi dell'Hapoel

Messina, tonfo in casa con l’Enna: 2-5 e salvezza a rischio. Prestazione opaca e fragilità difensiva in evidenza.

L’ACR Messina perde 2-5 in casa contro l’Enna.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.