Un irriconoscibile Messina crolla in casa sotto i colpi dell’Enna
Questa volta il Messina si presenta irriconoscibile. La squadra di casa perde 5-2 contro l’Enna allo stadio “Franco Scoglio”. La partita si rivela decisiva in chiave salvezza, e il risultato mette in difficoltà i locali. I tifosi restano delusi e chiedono risposte alla squadra.
Il Messina che non ti aspetti è stato battuto nettamente (5-2) dall’Enna allo stadio “Franco Scoglio” in una partita di grande importanza in chiave salvezza. Le iniziali fasi di studio si interrompono al 13’, quando gli ospiti sbloccano il punteggio con il colpo di testa di Bamba. Il raddoppio.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Messina, tonfo in casa con l’Enna: 2-5 e salvezza a rischio. Prestazione opaca e fragilità difensiva in evidenza.
L’ACR Messina perde 2-5 in casa contro l’Enna.
