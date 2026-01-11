Fiorentina-Milan alle 15 | Allegri con Ricci e Fullkrug Vanoli si affida a Kean |Diretta

Alle 15 si affrontano Fiorentina e Milan in una partita importante per entrambe le squadre. Allegri punta su Ricci e Fullkrug, mentre Vanoli si affida a Kean nella speranza di ottenere il terzo risultato utile consecutivo. La sfida rappresenta un momento chiave nel cammino di entrambe le formazioni, con obiettivi diversi in classifica. Segui la diretta per aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

