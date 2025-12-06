Inter Como streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Inter Como streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. INTER COMO STREAMING TV – Oggi, sabato 6 dicembre 2025, alle ore 18 Inter e Como scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 14esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Como in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Inter e Como sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

