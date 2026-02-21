Juventus-Como 0-2 le pagelle | disastro Di Gregorio Openda inutile

La Juventus subisce una sconfitta pesante contro il Como di Cesc Fabregas, che conquista una vittoria per 2-0 grazie a un’ottima prestazione difensiva e un attacco efficace. La causa principale è stata la scarsa concretezza dei bianconeri, che hanno faticato a creare occasioni da rete e sono stati puniti con due gol nel primo tempo. Questa partita segna una battuta d’arresto importante per la squadra di Spalletti, che cerca di reagire.

La Juventus cade in casa e perde malamente 2-0 contro il Como di Cesc Fabregas nella peggior prestazione dell'era spallettiana. Le pagelle della Juventus Di Gregorio 2. Un terrorista. Una calamità naturale, un disastro senza precedenti. Con Di Gregorio in campo, la Juventus gioca con un uomo in meno.