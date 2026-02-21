Juventus 4 sconfitte in 5 | il baratro si apre sogno Champions
La squadra bianconera ha subito quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, causate da una serie di errori difensivi e problemi di motivazione. I giocatori faticano a trovare compattezza in campo e la fiducia sembra svanita. I tifosi esprimono preoccupazione per il calo di rendimento e le difficoltà nel mantenere il ritmo in campionato. La situazione richiede interventi immediati per invertire la rotta e risollevare l’umore della squadra.
Juventus nel Baratro: Una Crisi Strutturale che Va Oltre il Campo. La Juventus è piombata in una crisi sempre più profonda, incassando la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Il tonfo casalingo contro il Como, maturato con un risultato di 2-0, getta un’ombra pesante sulle ambizioni europee della squadra di Massimiliano Allegri e riapre le discussioni sulla tenuta del progetto tecnico. La prestazione offerta allo Stadium, davanti a un pubblico deluso e frustrato, è stata ben lontana dalle aspettative e solleva interrogativi sulla capacità dei bianconeri di invertire la rotta in un momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Juventus nel baratro: dodici giorni di crisi e il sogno Champions appeso a un filoLa Juventus sta attraversando un momento difficile dopo dodici giorni di sconfitte consecutive, che hanno messo in discussione la strada verso la qualificazione in Champions League.
Capello sulla Champions: «Sconfitte? Ci sono tre motivi. Mentre l'Inter si lamentava il Bodo correva, qui c'è questa scusante»Fabio Capello ha spiegato le ragioni delle sconfitte delle squadre italiane in Champions, attribuendole a tre motivi principali.
Juventus-Como 0-2: crisi bianconera, errori decisivi e tredici gol subiti in quattro partiteJuventus-Como 0-2: crisi bianconera, errori decisivi e tredici gol subiti in quattro partite La Juventus doveva reagire dopo i tredici gol incassati nelle ultime quattro gare. tuttojuve.com
Juventus in crisi: tre sconfitte in quattro partite, cornuta e mazziataLa Juventus finisce nel mirino delle critiche e, inevitabilmente, degli sfottò. Dopo la sconfitta contro l’Inter e il ko europeo, i bianconeri vengono presi di mira per ... tuttojuve.com
Dopo il secco successo a Parma per 1-4, la #Juventus ha pareggiato contro la Lazio e rimediato 4 sconfitte. 2 di queste in particolare sono costate l'eliminazione dalla #CoppaItalia e hanno complicato il passaggio del turno in #ChampionsLeague 1/2 x.com
Atalanta, Inter e Juventus tutte sconfitte nell'andata dei playoff Il commento di Simone Eterno dopo le due serate di Champions League - facebook.com facebook