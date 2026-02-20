Capello sulla Champions | Sconfitte? Ci sono tre motivi Mentre l’Inter si lamentava il Bodo correva qui c’è questa scusante

Fabio Capello ha spiegato le ragioni delle sconfitte delle squadre italiane in Champions, attribuendole a tre motivi principali. Durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore ha osservato che mentre l’Inter si lamentava per le assenze, il Bodo Glimt correva senza sosta. Capello ha sottolineato come la mancanza di determinazione e l’assenza di ritmo abbiano pesato sui risultati italiani. La differenza tra le due squadre si è vista anche nella preparazione fisica e nella gestione delle energie in campo.

Inter News 24 Capello ha analizzato tra le colonne della Gazzetta dello Sport la disfatta dei tre club italiani impegnati nei playoff di Champions. Queste le parole. Fabio Capello, ex allenatore e opinionista, ha analizzato la sconfitta dell’ Inter contro il BodoGlimt nel primo round dei playoff di Champions League, sottolineando le chiavi che hanno determinato il ko delle squadre italiane in campo europeo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Capello ha evidenziato tre fattori determinanti: forza fisica, velocità nel gioco e continuità, ma ha anche affrontato il tema dell’intensità, dei contatti fisici e delle decisioni arbitrali. 🔗 Leggi su Internews24.com

