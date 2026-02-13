Monza-Juve Stabia domenica 15 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Monza e Juve Stabia domenica 15 febbraio 2026 alle 15:00 si svolge al Brianteo, dove le due squadre si contendono punti importanti in classifica. La partita si presenta come un’occasione per entrambe di rafforzare le proprie posizioni, con i giocatori pronti a dare il massimo sul campo. Le formazioni sono ancora da definire, ma la tensione tra le due squadre si sente già a pochi giorni dal fischio d’inizio.

Nel programma dalla giornata 25 di Serie B c’è anche la sfida d’alta classifica che si disputa al Brianteo fra Monza e Juve Stabia. I lombardi, imbattuti da cinque turni, continuano la loro corsa per le prime due posizioni che valgono la promozione diretta in A. Al momento la formazione brianzola occupa la terza piazza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

