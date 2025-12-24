Juve un Natale da Yildiz | Comolli a caccia del rinnovo del numero dieci

Torino, 24 dicembre 2025 – Sarebbe un bel regalo di Natale per i tifosi della Juventus il rinnovo di Kenan Yildiz. Il tempo stringe, ovviamente, ma se si allarga il discorso alle festività non sarebbe male per la Vecchia Signora blindare il proprio numero dieci prima dell’apertura del mercato di gennaio. Difficile, ma sarebbe un segnale concreto alle pretendenti che già ora stanno allacciando i contatti con l’entourage del turco, non tanto per la scadenza contrattuale, che è al 2029, quanto per l’attuale ingaggio inferiore ai 2 milioni di euro. Non dovrebbero esserci rischi per la sessione invernale, proprio ora che la Juventus sta trovando identità, ma per l’estate le cose potrebbero cambiare se dovesse arrivare una ricca offerta dal mercato sia per l’ingaggio sia per il cartellino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

