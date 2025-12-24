Juve un Natale da Yildiz | Comolli a caccia del rinnovo del numero dieci
Torino, 24 dicembre 2025 – Sarebbe un bel regalo di Natale per i tifosi della Juventus il rinnovo di Kenan Yildiz. Il tempo stringe, ovviamente, ma se si allarga il discorso alle festività non sarebbe male per la Vecchia Signora blindare il proprio numero dieci prima dell’apertura del mercato di gennaio. Difficile, ma sarebbe un segnale concreto alle pretendenti che già ora stanno allacciando i contatti con l’entourage del turco, non tanto per la scadenza contrattuale, che è al 2029, quanto per l’attuale ingaggio inferiore ai 2 milioni di euro. Non dovrebbero esserci rischi per la sessione invernale, proprio ora che la Juventus sta trovando identità, ma per l’estate le cose potrebbero cambiare se dovesse arrivare una ricca offerta dal mercato sia per l’ingaggio sia per il cartellino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Yildiz-Juve: il punto sul rinnovo del numero 10 bianconero
Leggi anche: Yildiz Juve, futuro in bilico? La Premier League muove i primi passi mentre i bianconeri lavorano al rinnovo del numero 10
Juve, formato Yildiz: il futuro bianconero prende il Dieci; Rinnovo Yildiz tra cifre e piani Juve: Spalletti aiuta così, nuovo summit pronto; Juve, ora tocca a Comolli; Massimo Mauro: Comolli vende Yildiz a 200 milioni o gli rinnova il contratto.
Juve, un Natale da Yildiz: Comolli a caccia del rinnovo del numero dieci - Serve una offerta economica convincente e un progetto di alto livello. sport.quotidiano.net
Juve, nuovo incontro per blindare Kenan Yildiz: Comolli pronto a rilanciare fino a 6 milioni - Juve, nuovo incontro per blindare Kenan Yildiz: Comolli pronto a rilanciare fino a 6 milioni Come riporta La Stampa, il futuro di Kenan Yildiz alla Juventus si deciderà nelle ... tuttojuve.com
Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa - La Juventus si gode la crescita costante di Kenan Yildiz, col lavoro di Luciano Spalletti che lo sta mettendo ancora più al centro della manovra. tuttomercatoweb.com
Juve, gli auguri social a sorpresa di Spalletti: "Nella letterina a Babbo Natale ho chiesto anche..." - facebook.com facebook
#Juve, gli auguri social a sorpresa di #Spalletti: "Nella letterina a Babbo Natale ho chiesto anche..." x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.