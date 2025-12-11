Juve Pafos Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi e Chiara Aleati – VIDEO

Dopo la sfida tra Juve e Pafos, Juventusnews24 propone un approfondimento in diretta con Paolo Rossi e Chiara Aleati. Segui con noi il post-gara, analizzando i momenti salienti e le impressioni dei protagonisti, per un'analisi completa e aggiornata della partita.

Juve Pafos, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Paolo Rossi e Chiara Aleati – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo all’Allianz Stadium quest’oggi per la sfida contro il Pafos in Champions League. LA CRONACA DI JUVE PAFOS L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com