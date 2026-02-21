Juve Como 0-1 LIVE | Openda spreca da due passi!

Openda ha sbagliato un calcio di rigore a pochi metri dalla porta, causando la sconfitta della Juve Como. La partita, valida per la 26ª giornata di Serie A 202526, si è conclusa con il risultato di 0-1. La squadra ospite ha approfittato di questa occasione per mettere a segno il gol decisivo. I tifosi della Juve Como assistono increduli alla battuta d’arresto della loro squadra. La prossima sfida si avvicina, e i giocatori devono reagire.

di Andrea Bargione Juve Como LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – È una Juve che deve risollevarsi e riscattare un febbraio avaro di risultati quella che si proietta al prossimo match di Serie A contro il Como, diretta concorrente per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Como 0-1: sintesi e moviola. 27? GATTI CI PROVA – I bianconeri avanzano sulla destra con McKennie, palla in mezzo per Gatti che prova il tiro-cross, chiuso in corner. 24? RIPARTENZA COMO – Contropiede dei bianconeri con una voragine in mezzo al campo lasciata dai bianconeri: ottimo coast to coast di Baturina, poi palla per Caqueret che calcia in porta ma viene chiuso da Gatti.