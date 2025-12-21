Juve Roma 2-1 | la Vecchia Signora è tornata grande – VIDEO di Andrea Bargione dall’esterno dell’Allianz Stadium

La partita tra Juventus e Roma si è conclusa con il risultato di 2-1, segnando un ritorno alla vittoria della Vecchia Signora. Andrea Bargione, dall’esterno dell’Allianz Stadium, analizza il successo evidenziando le qualità mentali della squadra e l’importanza di mantenere la prudenza nella corsa al vertice della classifica.

Juve Roma, Bargione analizza il successo sottolineando le doti mentali della squadra e la cautela necessaria per la lotta al vertice della classifica. (Andrea Bargione inviato all'Allianz Stadium) – L'eco del boato dell'Allianz Stadium non si è ancora spenta quando arrivano le prime analisi a freddo, realizzate direttamente dal piazzale esterno dell'impianto che ha ospitato uno dei confronti più vibranti e decisivi della stagione invernale. Il successo per 2-1 ottenuto dalla formazione guidata da Luciano Spalletti contro i giallorossi non rappresenta una semplice tacca statistica sul calendario, ma un evento spartiacque che potrebbe ridefinire le gerarchie del torneo.

