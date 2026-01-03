Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Como Udinese 1-0 Da Cunha non sbaglia dal dischetto

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26, con aggiornamenti su tutte le partite in corso. Questa pagina offre un quadro chiaro e aggiornato delle principali gare, tra cui il match tra Como e Udinese, conclusosi con la vittoria dei lombardi grazie a un rigore di Da Cunha. Resta informato sull’andamento del campionato e sul percorso della Juventus e delle altre squadre della massima serie italiana.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.

