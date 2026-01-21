Juve Benfica LIVE 0-0 | fine primo tempo allo Stadium vince l’equilibrio fino ad ora

Al termine del primo tempo allo Stadium, Juventus e Benfica sono ferme sul punteggio di 0-0. La partita, valida per la settima giornata di Champions League, si presenta equilibrata, con entrambe le squadre che si sono affrontate con attenzione e cautela. Segui le aggiornamenti in tempo reale per conoscere gli sviluppi della sfida.

di Andrea Bargione Juve Benfica: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di Champions League. (inviato all'Allianz Stadium) – Dopo la sconfitta di misura a Cagliari, la Juventus scende nuovamente in campo ma in Champions League contro il Benfica ( diretta gratis su Prime Video ) nella gara valida per la settima giornata della prima fase: segue LIVE il match. Juve Benfica 0-0: sintesi e moviola. Fine primo tempo 43? DAVID SPRECA! – Splendido cross sulla destra di Weston McKennie, non così bene invece il colpo di testo di David. Palla fuori.

