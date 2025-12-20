Juve Roma 2-1 LIVE | ci prova Thuram! La palla deviata viene bloccata da Svilar

La partita tra Juventus e Roma, valida per la 16ª giornata di Serie A 2025/26, si sta disputando con un ritmo intenso. Thuram si presenta con un tentativo, ma la sua palla deviata viene prontamente bloccata da Svilar. Di seguito, la sintesi, i momenti salienti e i dettagli aggiornati del match.

di Andrea Bargione Juve Roma LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16a giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – Forte di due vittorie consecutive – l'ultima fondamentale a Bologna – la Juve si affaccia allo scontro diretto con la Roma sulle ali dell'entusiasmo. Obiettivo? Vincere e accorciare in classifica per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Roma 2-1: sintesi e moviola. 88? DOPPIO CAMBIO JUVE – Fuori Cambiaso, dentro Kostic. Fuori Yildiz, dentro Miretti. 86? AMMONITO JUVE – Fallo di McKennie su Wesley, scatta l'ammonizione per il numero 22 bianconero.

