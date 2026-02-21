James Cameron dice la sua sull’acquisizione della Warner Bros da parte di Netflix | un disastro! I cinema chiuderanno

James Cameron critica duramente l'acquisto della Warner Bros. da parte di Netflix, definendolo un disastro che potrebbe portare alla chiusura dei cinema tradizionali. Il regista, noto per aver rivoluzionato il settore con i suoi film, ha espresso preoccupazione riguardo alle conseguenze di questa operazione, sottolineando come potrebbe danneggiare il settore cinematografico. Cameron ha anche ricordato quanto siano fondamentali le sale per l’esperienza di visione. La sua opinione ha attirato molte reazioni nel settore.

Proprio così. Il maestro del cinema contemporaneo, il regista Premio Oscar James Cameron, torna a dire con forza la sua opinione, stavolta non sul cinema streaming in generale, ma su un fatto molto preciso: l’acquisto della Warner Bros. Pictures da parte della major streaming Netflix. James Cameron avrebbe scritto una lunga lettera in cui enumera le sue previsioni sul accordo, giudicato “disastroso”. Ripercorriamo insieme il pensiero di Cameron e le sue dichiarazioni in merito alla questione. Una perdita economica e simbolica. Come riportato da Variety America, James Cameron ha siglato una lettera importante, che ci induce a riflettere sull’impatto negativo che l’accordo Warner Bros.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

