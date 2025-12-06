L’acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix ha innescato un vero terremoto nel mondo del cinema e dell’audiovisivo globale. La notizia, destinata a ridisegnare gli equilibri dell’industria, sta suscitando reazioni anche preoccupate da parte di associazioni, istituzioni e osservatori, preoccupati per il destino delle sale cinematografiche e per le conseguenze sulla concorrenza. La piattaforma dello streaming che “divora” di fatto un colosso storico della cinematografica con un catalogo che va Kubrick a Tom&Jerry agita gli addetti ai lavori ma anche gli appassionati del cinema in sala come gli abbonati per il timore che i prezzi salgano e l’operazione possa portare a una desertificazione delle sale, visto lo scarso interesse di Netflix per la sale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Prezzi degli abbonamenti più alti e meno scelta”, l’acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix scuote il cinema e la politica