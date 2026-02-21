Iscrizioni scuola c’è tempo fino alle 20 di oggi 21 febbraio | licei in overbooking come fare

C’è tempo fino alle 20 di oggi, sabato 21 febbraio, per scegliere l’istituto: le modalità per le iscrizioni restano le stesse in vigore dal 13 gennaio. Tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iscrizioni alla scuola dell'infanzia 2026-27: c'è tempo fino al 10 febbraio. Come fare domandaLe iscrizioni alla scuola dell'infanzia per l’anno scolastico 2026-2027 a Roma sono aperte fino al 10 febbraio.

Scuola, aperte le iscrizioni per l'anno 2026/2027. C'è tempo fino al 14 febbraioSono aperte le iscrizioni per le classi prime dell’anno scolastico 20262027.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Iscrizioni scuola 2026-2027, scadenza prorogata al 21 febbraio; Iscrizioni scuola 2026-2027, il Ministero sposta la scadenza: ecco fino a quando c’è tempo; Oggi ultimo giorno per le iscrizioni a scuola, licei in overbooking; Ritardo iscrizioni scuola 2026/27? Ecco cosa si rischia.

Oggi ultimo giorno per le iscrizioni a scuola, licei in overbookingC’è tempo fino alle 20 per scegliere l’istituto dell’anno prossimo, da lunedì 23 tocca poi alle scuole inviare le risposte ... ilsole24ore.com

Iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2026/27, è l’ultimo giorno. Cosa c’è da sapere tra novità e rischio overbookingC’è tempo fino alle ore 20.00 di sabato 21 febbraio per presentare la domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2026/27. A ricordarlo è il Sole 24 Ore, che sottolinea come circa 1,3 milioni di fami ... tecnicadellascuola.it

Sono aperte le iscrizioni alla scuola online di coding per insegnanti organizzata da INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il corso è riconosciuto come attività di formazione e aggiornamento professionale. Per informazioni e iscrizioni si rimanda alla pagi - facebook.com facebook

Aperte le iscrizioni al Premio per la #scuola #InventiamoUnaBanconota Tema della 13ª edizione: “La nuova faccia dell’euro: identità, natura e cultura per il futuro”. Invia la domanda entro il 3 febbraio 2026 Scopri come partecipare economiapertutti. x.com