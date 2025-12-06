Io sono Farah replica puntate del 5 dicembre in streaming | Video Mediaset

Torna l’appuntamento oggi – venerdì 5 dicembre – con la serie tv turca Io sono Farah. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi trasmessi in prime time su Canale 5 in replica streaming. Farah è furiosa con Mehmet e non si fida più di lui. Solo quando scopre che il suo paese sta chiedendo il suo rimpatrio, decide che la cosa migliore da fare è collaborare con la polizia. Tahir cerca di spingere Farah a confessare, ma la ragazza continua a fingere indifferenza, e lui è costretto a dirle che ha assistito in diretta alla sua telefonata con Mehmet. Tahir offre a Farah una via di fuga, ma lei è troppo spaventata per poterla accettare e non può fare a meno di pensare alla salute di suo figlio, così si reca da Mehmet per testimoniare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Io sono Farah, replica puntate del 5 dicembre in streaming | Video Mediaset

