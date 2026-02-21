Indagine del Comune sui taxi servizio considerato con tariffe alte e per turisti

Il Comune ha avviato un'indagine sui taxi, perché molte persone si lamentano delle tariffe troppo alte, soprattutto i turisti. La questione riguarda il prezzo delle corse e la trasparenza delle tariffe applicate. L’obiettivo è capire se i costi sono giustificati o se servono interventi per ridurli. Il risultato influenzerà le future decisioni sulla regolamentazione del servizio. La verifica coinvolge anche le compagnie di taxi che operano in città.

Intervistati 1200 cittadini, il 59,5% non ha utilizzato taxi a Firenze nei 4 mesi precedenti, il 25,4% in casi eccezionali. Tariffe e disponibilità notturna i temi su cui lavorare per un maggiore utilizzo Palazzo Vecchio si muove ancora sul fronte della mobilità urbana nell'attesa che siano conclusi i cantieri per le nuove linea della tramvia. Se a breve si concluderà il servizio dei monopattini in sharing, a cui si aggiunge la stretta su Ncc, adesso il Comune ha voluto sondare il terreno per quanto riguarda il trasporto pubblico non di linea, i taxi. Restano però alcune criticità. Il 59,5% degli intervistati non ha utilizzato taxi negli ultimi quattro mesi, mentre il 25,4% lo ha fatto solo in casi eccezionali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dai sindacati fiorentini, in merito all'indagine demoscopica sul servizio taxi commissionata dal Comune di Firenze: COMUNICATO STAMPA Soddisfatti, onorati e grati per l'indagine sui taxi del Comune di Firenze Firenze, 21 febbraio 2026

