Incrocio killer ancora un pedone investito | un anno e mezzo fa lì era morto un uomo

Un pedone è stato investito in un incrocio noto come pericolo, dove un uomo aveva perso la vita un anno e mezzo fa. La causa principale è la velocità troppo alta dei veicoli che attraversano l’area. I residenti denunciano che la strada sembra un’autostrada, nonostante i limiti di velocità e i nuovi dissuasori installati. La situazione rimane critica, e le autorità continuano a monitorare il punto. La paura di altri incidenti cresce tra chi percorre quella zona ogni giorno.

La strada scambiata per circuito, segnalazioni e illuminazioni che andrebbero potenziate. I problemi della strada e le richieste di intervento da parte di chi in quella via vive e lavora Per i residenti non è una strada, ma un’autostrada. Malgrado i limiti, malgrado il recente posizionamento di alcuni dissuasori di velocità. Malgrado gli interventi dell’amministrazione comunale e gli inviti a togliere il piede dall’acceleratore a Monza la via Buonarroti resta pericolosa. Ma c’è soprattutto un punto che è particolarmente rischioso: il civico 101, all’altezza dell’incrocio con via Bernini e via Masaccio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

