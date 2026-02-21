Immaginate una medicina che non usa più protocolli uguali per tutti ma cure cucite su misura per il vostro corpo

La nuova medicina si sta muovendo verso trattamenti personalizzati, eliminando i protocolli uguali per tutti. Ora si studiano terapie adattate alle caratteristiche specifiche di ogni paziente, come il profilo genetico e lo stile di vita. Questo approccio mira a migliorare l’efficacia delle cure e ridurre gli effetti collaterali. In alcune strutture già si sperimentano trattamenti su misura per malattie complesse come il cancro. La strada verso un’assistenza più mirata è ormai avviata.

( a skanews) — La sanità del futuro non si baserà più soltanto su protocolli standard, ma su cure personalizzate, «cucite su misura» per ogni singolo paziente. Si chiama medicina di precisione ed è una vera e propria rivoluzione per il sistema sanitario nazionale, come evidenziato dai maggiori esperti del settore riuniti a Villa Erba, sulle rive del lago di Como, per la terza edizione della Cernobbio School, la tradizionale kermesse promossa da Motore Sanità per tracciare un bilancio aggiornato sulle prospettive e sulle sfide della sanità italiana. Donne e uomini: le differenze in medicina. guarda le foto «Insieme alla maggiore dotazione economica abbiamo bisogno di nuovi modelli organizzativi e di sfruttare quelle che sono le enormi opportunità che in questo momento la tecnologia, la tecnica, l’innovazione farmaceutica ci offrono: medicina di precisione, la possibilità di accedere ai servizi di telemedicina — spiega ad askanews il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato —.🔗 Leggi su Iodonna.it

Medicina di genere: "Per garantire cure su misura ed efficaci"

Tumore al seno, le mutazioni di BRCA 1 e 2 non sono sempre uguali: cosa fare se ci sono varianti "cattive" per cure su misura

