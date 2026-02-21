il treno diagnostico di fs riesce ad anticipare i guasti

Il treno diagnostico di FS ha permesso di individuare i problemi prima che si manifestassero, migliorando la sicurezza delle ferrovie italiane. Grazie a questa tecnologia, i controlli diventano più rapidi e accurati, riducendo i rischi di guasti improvvisi. Nei prossimi cinque anni, il Gruppo FS investirà 100 miliardi di euro, concentrandosi anche sulla manutenzione preventiva. La rete ferroviaria italiana si rafforza con strumenti innovativi e grandi investimenti.

Cento miliardi di investimenti nei prossimi cinque anni. La siccurezza della rete ferroviaria italiana è anche una questione di numeri, quelli del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS basato quasi interamente su risorse dirette e solo per il 13% su fondi derivati dal PNRR. Il cuore dell’investimento è sulle infrastrutture, a cui sono destinati ben 62 miliardi di euro, con l’obiettivo di rendere i 17mila chilometri di rete un modello di efficienza globale. Per Rete Ferroviaria Italiana (RFI) la manutenzione ordinaria è una sfida costante, dal punto di vista finanziario (con un costo di 3,5 miliardi di euro ogni anno) e operativo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Rfi, innovazione e sicurezza: in Sicilia ecco il treno diagnostico di ultima generazioneRete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) continua a modernizzare la propria flotta con l’introduzione del nuovo treno diagnostico “Tipo 4” in Sicilia.

Fs, aumentano i passeggeri: in 830 milioni scelgono il treno nel 2025Nel 2025, il trasporto ferroviario registra un incremento significativo, con 830 milioni di passeggeri che scelgono il treno per i loro spostamenti.

DUE NUOVI TRENI DIAGNOSTICI BIMODALI per Rete Ferroviaria Italiana!

