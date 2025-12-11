Fs aumentano i passeggeri | in 830 milioni scelgono il treno nel 2025

Nel 2025, il trasporto ferroviario registra un incremento significativo, con 830 milioni di passeggeri che scelgono il treno per i loro spostamenti. Questo aumento riflette una crescente preferenza per soluzioni di mobilità sostenibili ed efficienti, consolidando il ruolo strategico del settore ferroviario nel panorama dei trasporti italiani.

Aumentato i passeggeri che scelgono il treno, tanto che arrivano a 830 milioni i viaggiatori nel 2025. Fs racconta così un pezzo del bilancio del primo anno di attuazione del Piano strategico 2025-2029 proprio nel corso della presentazione del suo aggiornamento 2025-2029 ‘Next level’, oggi all’auditorium Parco della Musica a Roma. Sempre più scelgono i treni. Il gruppo Fs ha registrato un aumento dei passeggeri a livello nazionale che arrivano a 577 milioni; a cui si aggiungono quelli a livello internazionale che toccano i 253 milioni (+15% rispetto al 2024). Rinnovamento dei mezzi. Fs parla anche di un avanzamento del rinnovo della flotta con la consegna di 241 nuovi mezzi a basso impatto ambientale tra treni e autobus, tra cui il Frecciarossa 1000 di nuova generazione che a fine settembre ha debuttato sui binari italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it