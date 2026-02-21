Il reset trumpiano della Nato

Il sottosegretario del Pentagono Elbridge Colby ha dichiarato che non tutte le missioni della Nato sono di proprietà dell’Alleanza, durante la riunione dei ministri della Difesa avvenuta dieci giorni fa. La sua affermazione ha attirato l’attenzione sui cambiamenti nelle strategie militari europee, in un momento in cui alcuni paesi discutono di ridurre le spese per la difesa. La discussione si è concentrata anche sulla necessità di adattare le alleanze alle nuove minacce.

L'idea di un'Alleanza larga fondata sui valori è morta. Le minacce al "buy european" Non tutte le missioni possono essere una proprietà, ha detto dieci giorni fa il sottosegretario del Pentagono Elbridge Colby durante la riunione dei ministri della Difesa della Nato che si è tenuta a Bruxelles: era un modo per dire quello che, secondo un'esclusiva di Politico, che cita quattro diplomatici in forma anonima, a Washington viene definito "un ripristino delle impostazioni di fabbrica" dell'Alleanza atlantica. In sostanza, quando Colby parla di una "Nato 3.0" non intende un rilancio, una riforma, un adattamento a tempi molto diversi rispetto a quando l'Alleanza fu fondata, ma si riferisce soltanto a un suo ridimensionamento.