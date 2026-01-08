Il bipopulismo italiano alla prova dell’interventismo trumpiano

Il coinvolgimento degli Stati Uniti in Venezuela ha generato diverse reazioni nel panorama politico italiano. Il governo ha definito l’intervento come legittimo e difensivo, mentre la Cgil di Maurizio Landini ha espresso preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze di azioni militari. Questa situazione mette in luce le tensioni tra i diversi schieramenti italiani rispetto a un tema internazionale complesso e controverso.

