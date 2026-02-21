Il Portogallo e il marcio dietro le multiproprietà calcistiche

Il Portogallo ha scoperto come le multiproprietà calcistiche possano influenzare i trasferimenti dei giocatori. Quando un calciatore si sposta tra club controllati dallo stesso gruppo, un terzo club perde entrate significative. Questa pratica, considerata legale e regolamentata, provoca squilibri economici tra le squadre. La situazione mostra come le strutture di proprietà multiple possano alterare il mercato e le compensazioni finanziarie nel calcio portoghese. La questione resta aperta e suscita molte domande.

Tutto lecito, tutto secondo le regole. Un calciatore passa da un club a un altro del medesimo sistema multiproprietario, e a pagarne le conseguenze è un terzo club che incassa molto meno di quanto avrebbe preventivato. Succede in Portogallo, Paese che è l’epicentro dell’ economia grigia del calcio globale. E poiché la vicenda coinvolge club dalla taglia molto relativa, va a finire che anche da quelle parti essa fila via quasi impercepita. Tra club minori le furberie si notano meno. In terra lusitana l’attenzione è monopolizzata dalla triade composta dai tre grandi club: Benfica, Porto e Sporting. 🔗 Leggi su Lettera43.it

