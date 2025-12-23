Lele Adani, intervenuto al podcast Viva el Futbol, ha commentato la vittoria del Napoli in Supercoppa, sottolineando come Antonio Conte abbia avuto un ruolo importante nello sviluppo di David Neres. Secondo Adani, l’allenatore ha contribuito a migliorare la mentalità, le capacità tecniche e la motivazione del calciatore, influenzando positivamente il suo percorso professionale e il rendimento in campo.

Lele Adani, intervenuto al podcast Viva el Futbol ha così commentato la splendida vittoria del Napoli in Supercoppa. Le parole di Adani. «Io sapevo che Conte avrebbe rivoluzionato la testa, il cuore e le capacità calcistiche di David Neres. Lo sapevo perché è un po’ l’obiettivo di Conte. Poi lui cosa fa? Incide sul singolo contestualizzandolo al collettivo. È la sua grandezza, veramente. Poi andiamo a snocciolare delle cose tecnico-tattiche. Io questo lo sapevo perché quello che ci ha fatto vedere in una frazione molto corta l’anno scorso, tipo tre mesi, perché poi ha cominciato tardi, ha fatto bene quelle dieci partite, poi si è fatto male ancora. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Adani: «Conte ha rivoluzionato la testa, il cuore e le capacità calcistiche di David Neres»

Leggi anche: Infortuni Napoli, non solo De Bruyne! Anche David Neres ha lasciato dolorante il match contro l’Inter: le sue condizioni preoccupano Conte

Leggi anche: Adani: «Contro l’Inter Conte ha tenuto una cattedra concettuale, una lezione di calcio con Neres centravanti»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Adani: Sapete come Conte ha cambiato Neres? Faccio un paragone con Guardiola; Come sta Lukaku? Conte: Non è pronto, faremo dei test fisici; Conte l'ha fatto dopo l'addio di Kvaratskhelia: Massimo Mauro applaude l'allenatore de Napoli in diretta tv; Pistocchi applaude il Napoli: Conte domina il confronto con Allegri.

L'ANALISI - Adani: "Contro il Bologna la miglior partita stagionale del Napoli, grande lavoro di Conte" - Daniele Adani, ex calciatore, a Viva El Futbol ha commentato la vittoria del Napoli sul Bologna in Supercoppa: "Sapevo che Conte avrebbe rivoluzionato la testa, il cuore e le capacità calcistiche di D ... msn.com

Adani incontenibile: “Vi prego, concentratevi su cosa ha fatto Conte: è una lezione universitaria” - Nel suo intervento a La Domenica Sportiva, l’opinionista, in modo accorato, ha voluto sottolineare in primis come si sono presentati gli azzurri alla sfida del Maradona contro l’Inter. fanpage.it

Adani: "Si diceva che era in discussione, invece ha fatto 3 vittorie. Conte sa quando intervenire" - L'ex difensore Daniele Adani, ospite come di consueto de La Domenica Sportiva, ha commentato così la vittoria del Napoli di Conte contro la Roma ieri sera all'Olimpico: "Di fronte abbiamo la capacità ... tuttomercatoweb.com

#Adani: «#Conte ha rivoluzionato la testa, il cuore e le capacità calcistiche di David #Neres» A Viva el Futbol: «Antonio è capace di evolversi settimanalmente. Prende i calciatori forti e li migliora, li cambia e li rende forti in altre cose. A me Conte insegna ogni - facebook.com facebook

Cassano: « #Hojlund ha tritato De Winter e tutto il Milan. #Conte un genio, ha vinto lui il match con le sue scelte» «Con le mezze punte ha tirato fuori Pavlovic e Tomori». Adani: «Hojlund ha fatto impazzire De Winter, lì la chiave della partita». x.com