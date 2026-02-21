Il Pd ironico sulla candidatura di Luca Paolorossi | Non fosse una questione seria ci sarebbe da ridere

Il Partito Democratico di Ancona ha commentato con ironia la candidatura di Luca Paolorossi alla presidenza della provincia, attribuendole un tono quasi farsesco. La polemica nasce dalle recenti dichiarazioni del centrodestra, che hanno suscitato perplessità tra i democratici. Durante una riunione, i membri del Pd hanno scherzato sulle parole usate e sui comportamenti mostrati dai sostenitori di Paolorossi. La vicenda continua a dividere le opinioni nella politica locale.

Il Partito Democratico sottolinea tutte quelle che, secondo loro, sono le incoerenze che hanno portato il sindaco di Filottrano a rappresentare il centrodestra alle prossime elezioni provinciali «Se non fosse una questione seria – scrivono infatti sul proprio profilo Facebook - ci sarebbe da ridere. Così il sindaco di Filottrano, il ‘nuovo’ volto della politica nostrana, in questi ultimi due giorni ci aveva raccontato un quadro abbastanza desolante nel centrodestra, con un tentativo da parte dei suoi stessi alleati di ‘bruciarlo’». Così «‘fermo’ ai suoi ‘ideali’, rappresentando lui il vero ‘cambiamento’ del modo di fare politica, si era scagliato contro i suoi alleati e contro i vecchi politici dichiarando che a quel punto, non essendo abituato ai giochi di tavoli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Provincia, Luca Paolorossi si sfila e si sfoga: «Io non mi candido più, è tutta una questione di potere»Luca Paolorossi ha annunciato di non volersi più candidare alla presidenza della Provincia di Ancona, spiegando che la decisione deriva da motivi di potere.

Leggi anche: Dopo il decollo di una Soyuz ha ceduto la rampa da cui i cosmonauti raggiungono la Iss (ed è una questione seria)

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.