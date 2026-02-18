Provincia Luca Paolorossi si sfila e si sfoga | Io non mi candido più è tutta una questione di potere

Luca Paolorossi ha annunciato di non volersi più candidare alla presidenza della Provincia di Ancona, spiegando che la decisione deriva da motivi di potere. La sua scelta arriva dopo mesi di tensioni con le forze di centrodestra e il partito democratico, che secondo lui controllano troppo l’ente. Nel suo video sui social, il sindaco di Filottrano ha criticato le alleanze e le manovre politiche che, a suo dire, hanno indebolito la sua posizione. Paolorossi si è detto stanco di una battaglia che vede il potere prevalere sui progetti concreti.

Con un video-sfogo social il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi ha annunciato il passo indietro attaccando centrodestra e guida dem dell’ente ANCONA – «Io non mi candido più per la presidenza della Provincia di Ancona». Con un video-sfogo social il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi ha annunciato il passo indietro attaccando centrodestra e guida dem dell’ente. «Il nome di Paolorossi ancora non viene fatto perché è tutta una questione di potere dei tavoli. a me che c. me ne frega». E ancora: «Volevo fare il presidente di provincia per fare ciò che non ha fatto l'attuale presidente di provincia del Pd che per sei anni ha lasciato strade e scuole allo sbando».🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ghali in centro a Milano scortato da due bodyguard donne, le foto in San Babila sono virali e le fan si scatenano: “Mi candido anch’io”Ghali si è fatto vedere in centro a Milano, circondato da due donne bodyguard, e le foto di lui in piazza San Babila sono diventate virali sui social.

“Zelig fa figli e figliastri. È come se mi avessero messo al mondo e poi abbandonato in autostrada. Non mi hanno più chiamato”: Pino Campagna si sfogaIn occasione del trentennale di “Zelig”, trasmesso su Canale 5 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, si ricorda anche chi, nel passato, ha contribuito al successo del programma ma si sente oggi trascurato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.