Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 27 febbraio | Concetta in difficoltà
Concetta si trova in difficoltà nel Paradiso delle Signore, perché fatica a gestire gli impegni tra famiglia e lavoro. La sua giornata si fa sempre più pesante, tra clienti e responsabilità domestiche. La tensione cresce mentre cerca di mantenere tutto sotto controllo. La sua condizione si fa evidente mentre si sforza di non cedere allo stress. La storia si concentra sulle sfide quotidiane che affronta per non lasciarsi sopraffare.
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio. Concetta, divisa tra lavoro e famiglia, è sempre più affaticata. Concetta, divisa tra lavoro e famiglia, è sempre più affaticata e, come se non bastasse, a casa Puglisi si rompe anche la lavatrice. Intanto Caterina suggerisce a Botteri di tenere una lectio magistralis presso la scuola per stiliste frequentata dalle Veneri. Le tensioni irrisolte tra Rosa e Marcello rischiano di ripercuotersi sull’ambiente lavorativo, continuano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. A Villa Guarnieri si festeggia Odile, appena entrata nel Consiglio Direttivo della Fondazione Sant’Erasmo, istituita in memoria di Margherita: per la giovane contessina è un momento di grande felicità.🔗 Leggi su 2anews.it
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: Concetta prova ad arginare l’assenza di Mimmo alla CaffetteriaIl Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: Concetta cerca di coprire l’assenza di Mimmo alla Caffetteria.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 febbraio: i fratelli Marchesi accedono alla cassaforte di Umberto; Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 23 febbraio 2026: Concetta in crisi, non ce la fa più; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026.
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio: Umberto sospetta di Ettore e inizia ad indagareLe anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 23 a 27 febbraio alle 16.10: Umberto sospetta di Ettore e indaga sul suo conto. Marcello e Rosa sono ancora in crisi ... fanpage.it
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della prossima settimana dal 23 al 27 febbraio: Odile contro UmbertoMentre tutti i protagonisti de Il Paradiso delle Signore sembrano distratti dal Festival di Sanremo, i fratelli Marchesi scoprono che Umberto ha dato ordine di indagare su di loro a Londra. ilmattino.it
È una delle interpreti de "Il Paradiso delle signore”. Non accettò l’offerta di un incontro, né rispose mai al finanziere pedofilo - facebook.com facebook