Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 27 febbraio | Concetta in difficoltà

Concetta si trova in difficoltà nel Paradiso delle Signore, perché fatica a gestire gli impegni tra famiglia e lavoro. La sua giornata si fa sempre più pesante, tra clienti e responsabilità domestiche. La tensione cresce mentre cerca di mantenere tutto sotto controllo. La sua condizione si fa evidente mentre si sforza di non cedere allo stress. La storia si concentra sulle sfide quotidiane che affronta per non lasciarsi sopraffare.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio. Concetta, divisa tra lavoro e famiglia, è sempre più affaticata. Concetta, divisa tra lavoro e famiglia, è sempre più affaticata e, come se non bastasse, a casa Puglisi si rompe anche la lavatrice. Intanto Caterina suggerisce a Botteri di tenere una lectio magistralis presso la scuola per stiliste frequentata dalle Veneri. Le tensioni irrisolte tra Rosa e Marcello rischiano di ripercuotersi sull’ambiente lavorativo, continuano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. A Villa Guarnieri si festeggia Odile, appena entrata nel Consiglio Direttivo della Fondazione Sant’Erasmo, istituita in memoria di Margherita: per la giovane contessina è un momento di grande felicità.🔗 Leggi su 2anews.it

