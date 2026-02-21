Il palco delle opportunità | ecco il Festival dei talenti

Il Festival dei Talenti di Pistoia ha attirato giovani tra i 15 e i 25 anni appassionati di canto, musica, recitazione e danza. La manifestazione, svoltasi nel centro storico, ha visto oltre 200 partecipanti presentare le proprie performance davanti a una giuria di esperti. La competizione ha offerto a molti l’opportunità di mostrare il proprio talento e di confrontarsi con coetanei provenienti da diverse città. La prima edizione si conclude con una serata di premiazioni.

Pistoia, 21 febbraio 2026 – I giovani tra i 15 e i 25 anni che amano il canto, la musica, la recitazione e la danza sono i protagonisti a Pistoia della prima edizione del Festival delle Opportunità. Promosso dall'Officina delle Opportunità, servizio a cura dell'assessorato alle Politiche di inclusione sociale del Comune, gestito in coprogettazione con Istituti Raggruppati e con le cooperative sociali Intrecci e Manusa, il Festival nasce per offrire uno spazio autentico in cui ragazze e ragazzi possano esprimere il proprio talento, salire su un palco e vivere un'esperienza di crescita, confronto e condivisione.