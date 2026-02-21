Il palco delle opportunità | ecco il Festival dei talenti

Da lanazione.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival dei Talenti di Pistoia ha attirato giovani tra i 15 e i 25 anni appassionati di canto, musica, recitazione e danza. La manifestazione, svoltasi nel centro storico, ha visto oltre 200 partecipanti presentare le proprie performance davanti a una giuria di esperti. La competizione ha offerto a molti l’opportunità di mostrare il proprio talento e di confrontarsi con coetanei provenienti da diverse città. La prima edizione si conclude con una serata di premiazioni.

il palco delle opportunit224 ecco il festival dei talenti
© Lanazione.it - Il palco delle opportunità: ecco il Festival dei talenti

Pistoia, 21 febbraio 2026 – I giovani tra i 15 e i 25 anni che amano il canto, la musica, la recitazione e la danza sono i protagonisti a Pistoia della prima edizione del Festival delle Opportunità. Promosso dall’Officina delle Opportunità, servizio a cura dell’assessorato alle Politiche di inclusione sociale del Comune, gestito in coprogettazione con Istituti Raggruppati e con le cooperative sociali Intrecci e Manusa, il Festival nasce per offrire uno spazio autentico in cui ragazze e ragazzi possano esprimere il proprio talento, salire su un palco e vivere un’esperienza di crescita, confronto e condivisione.🔗 Leggi su Lanazione.it

Festival di Sanremo, ecco come sarà il palcoIl 76° Festival di Sanremo si avvicina e già si parla di grandi cambiamenti in scena.

Leggi anche: I cantanti in gara per il Festival di Sanremo 2026: ecco chi salirà sul palco dell’Ariston.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il palco delle opportunità: ecco il Festival dei talenti; Hai 30 anni (o meno)? Questo palco può cambiare la tua traiettoria; A Limbiate si tifa Cleo. La rivincita di Martina sul palco dell’Ariston; Alessandro Simoni da Frosinone a Casa Sanremo: il talento ciociaro conquista il palco della musica italiana.