Festival di Sanremo ecco come sarà il palco

Il 76° Festival di Sanremo si avvicina e già si parla di grandi cambiamenti in scena. La scenografia, firmata da Bocchini, promette di trasformare il palco in un vero “tempio della percezione”. Gli organizzatori assicurano che questa edizione sarà diversa dalle precedenti, puntando su un look innovativo che coinvolge più sensi. Le prove sono in corso e l’attesa cresce tra gli addetti ai lavori e i fan, curiosi di vedere come si presenterà questa nuova versione del festival.

Sanremo 2026: La Scenografia di Bocchini e la Promessa di un Palco “Tempio della Percezione”. Il 76° Festival di Sanremo si prepara a un cambiamento scenico radicale, un’evoluzione che va ben oltre il semplice rinnovamento estetico. L’architetto Riccardo Bocchini è stato incaricato di reinventare il palco dell’Ariston, abbandonando le convenzioni geometriche per abbracciare un linguaggio visivo audace e innovativo. Questa decisione, annunciata il 7 febbraio 2026, segna una svolta nella storia della kermesse, che da sempre ha saputo evolversi, ma mantenendo una certa continuità stilistica. L’obiettivo primario, come sottolineato dallo stesso Bocchini, è quello di trasformare il tradizionale spazio televisivo in un ambiente immersivo, un “tempio della percezione” capace di amplificare l’esperienza emotiva degli artisti e del pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Can Yaman arriva all'Ariston e diventa il primo nome confermato per il Festival di Sanremo 2026.

Angelina Mango sarà al Festival di Sanremo 2026 ecco il ruolo

