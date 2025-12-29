Le donne fanno scienza | parte il progetto didattico rivolto alle scuole secondarie NOTA

Il progetto “Le donne fanno scienza”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con Casio, mira a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie, statali e paritarie, sull’importanza della presenza femminile nel campo scientifico. Attraverso iniziative educative, si vuole favorire l’interesse e la partecipazione delle giovani alle discipline STEM, promuovendo un’immagine più inclusiva e rappresentativa della scienza.

