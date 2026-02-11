Japan Days in town

A Roma torna il festival più atteso dedicato alla cultura giapponese. Nei prossimi giorni, il 28 febbraio e il 1 marzo, l’Atlantico Live all’Eur ospiterà i Japan Days, l’evento che richiama appassionati da tutta Italia. Due giorni di musica, cosplay, workshop e tante altre attività per immergersi nel mondo del Sol Levante. Gli organizzatori promettono un’edizione ricca di sorprese e divertimento per tutti, dagli amanti dello stile anime alle persone semplicemente curiose di scoprire di più sulla cultura giapponese.

Il Festival di J-Culture più amato in Italia torna a Roma con una nuova, emozionante edizione. I Japan Days sono, infatti, un evento imperdibile per tutti gli appassionati della cultura giapponese, e si terrà il 28 febbraio e il 1 marzo presso l'Atlantico Live (Eur) a Roma.Due giorni di.

