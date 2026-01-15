a verona primo trattamento in europa per il dolore cronico con elettrodi

L’Azienda ospedaliera universitaria di Verona ha raggiunto un importante traguardo, diventando la prima in Europa e la seconda nel mondo a eseguire con successo un impianto di neurostimolazione midollare per il trattamento del dolore cronico. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo nella gestione di questa condizione, offrendo nuove possibilità terapeutiche ai pazienti e rafforzando la posizione di Verona come centro di eccellenza in campo medico.

Prima in Europa e seconda al mondo. È il primato che l’ Azienda ospedaliera universitaria di Verona ha appena conquistato per aver impiantato con successo un nuovissimo dispositivo per la neurostimolazione midollare. Si tratta di un trattamento innovativo del dolore cronico: la procedura consiste nell’impiantazione di elettrodi nello spazio epidurale, collegati a un generatore di impulsi inserito sottocute. L’intervento è stato eseguito un uomo di 72 anni con una lesione traumatica del nervo sciatico che gli provocava un dolore cronico non rispondente a nessuna cura medica. Al termine dell’intervento di chirurgia ambulatoriale al Policlinico di Borgo Roma, durato circa due ore, il paziente ha beneficiato della procedura e dopo qualche giorno ha cautamente ripreso la sua vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

