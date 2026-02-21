Il castello assediato Gallico e il fotovoltaico Petizione dei cittadini | Comune senza armi

Il castello assediato, tra le mura di Gallico, si scontra con il progetto di un impianto fotovoltaico. I cittadini hanno lanciato una petizione, chiedendo al Comune di fermare i lavori, che prevedono strutture alte fino a quattro metri. La costruzione fa parte di una comunità energetica locale, ma ha suscitato opposizioni tra chi teme danni al paesaggio e alla storia del territorio. La disputa continua a divampare tra le parti coinvolte.

Pochi giorni fa sono iniziati i lavori per la costruzione di un impianto fotovoltaico a terra la cui altezza massima rasenterà i quattro metri e funzionale alla comunità energetica di Trequanda. Ironia dei fatti: lo stesso Comune ha recentemente rappresentato a Roma il registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico essendone iscritto da 2018". È così che un gruppo di cittadini di Asciano e Trequanda scrive al nostro giornale evidenziando una certa preoccupazione per quanto sta avvenendo nelle campagne tra Trequanda e Asciano, nelle vicinanze del castello di Gallico, splendida struttura medievale che fu dei Tolomei, che l’architetto Salini trasformò tra l’altro in uno splendido scrigno di tesori dell’arte senese, in particolare trecentesca, come poi testimoniato da una mostra a Palazzo pubblico.🔗 Leggi su Lanazione.it

