I programmi TV di oggi 21 febbraio 2026 | quiz intrattenimento e film

Oggi, il palinsesto televisivo propone una vasta scelta di intrattenimento per tutti i gusti. Su Rai 1 va in onda “L’eretidà”, un film ambientato nel Sud Italia, mentre su Canale 5 torna “C’è posta per te”, il classico programma di incontri e sorprese. Iris trasmette “Doppio inganno”, un thriller avvincente che ha riscosso successo di pubblico. La programmazione offre quiz, serie e film per trascorrere la serata davanti alla TV.

Guida ai programmi TV del 21 febbraio 2026: "L'eretidà" su Rai 1, "C'è posta per te" su Canale 5, "Doppio inganno" su Iris. La prima serata del 21 febbraio 2026 offre su Rai 1 l'evento speciale L'eredità – Sfida tra giganti, una celebrazione del quiz più amato dal pubblico. Su Rai 3 arriva il grande cinema con Quel pomeriggio di un giorno da cani, il capolavoro di Sidney Lumet con Al Pacino. Canale 5 propone un nuovo appuntamento con C'è posta per te, uno dei programmi più seguiti della stagione. Italia 1 sceglie l'avventura per famiglie con Dolittle, interpretato da Robert Downey Jr. Sky Cinema Uno risponde con la comicità di Odio l'estate, il film di Aldo, Giovanni e Giacomo che continua a conquistare spettatori di ogni età.