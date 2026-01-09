Ecco la guida ai programmi televisivi del 9 gennaio 2026, con spettacoli di intrattenimento, quiz e film. Su Rai 1 va in onda “Tali e Quali”, mentre su Canale 5 si svolge “La ruota dei campioni”. Su Iris viene trasmesso “Un mondo perfetto”. Una panoramica delle principali proposte televisive della giornata, per orientarsi tra le varie offerte del palinsesto.

Guida ai programmi TV del 9 gennaio 2026: “Tali e Quali” su Rai 1, “La ruota dei campioni” su Canale 5, “Un mondo perfetto” su Iris. La prima serata del 9 gennaio 2026 vede su Rai 1 l’intrattenimento popolare di Tali e Quali, lo show che dà spazio ai talenti non professionisti e che negli ultimi anni si è ritagliato un pubblico fedele grazie a performance sorprendenti e a un clima leggero e familiare. Rai 2 sceglie invece il cinema d’avventura con Togo – Una grande amicizia, storia vera e commovente che unisce paesaggi mozzafiato e un legame indissolubile tra uomo e animale. Su Rai 3 spazio al cinema d’autore con Perfetta Illusione, un dramma che scava nelle fragilità dei rapporti umani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV 9 gennaio 2026: intrattenimento, quiz e film

Leggi anche: Programmi TV giovedì 1 gennaio 2026: film e intrattenimento

Leggi anche: Programmi TV 5 gennaio 2026: film, fiction e intrattenimento

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Un posto al sole, le trame dal 5 al 9 gennaio 2026; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026; La Ruota dei Campioni torna venerdì 9 gennaio su Canale 5; Programmi TV 4 gennaio 2026: cosa vedere stasera.

Ascolti tv 6 gennaio: chi ha vinto tra Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia e Barbie - I dati Auditel di Rai1 con Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia e Canale 5 con il film Barbie ... fanpage.it