I decreti sull’energia non si fanno giocando con il moralismo

Il governo ha annunciato di voler riformare il mercato dell’energia, ma alcuni esperti criticano le modalità scelte. Secondo le fonti, si sta puntando a interventi che rischiano di penalizzare le aziende e i consumatori senza affrontare i problemi reali. In particolare, si teme che le decisioni siano influenzate da posizioni ideologiche piuttosto che da analisi tecniche. La questione rimane aperta, mentre si aspetta una risposta concreta.

Mettere sotto accusa le liberalizzazioni demonizzando il profitto è il modo peggiore per aiutare i consumatori. Rischi e garanzie Gozzi: "Dopo il dl bollette si apra il dibattito a Bruxelles. I margini delle rinnovabili? Serve spirito patriottico" Togni (Anev): "Il governo mina la libertà d'impresa. Ci saranno contenziosi" Se il governo vuole mettere mano alla struttura del mercato elettrico e comincia, come riportato dal Foglio, dal mettere sotto accusa le liberalizzazioni di Bersani parte con il piede sbagliato. Ricordiamo i fatti. I provvedimenti promossi dall'ex ministro dell'Industria, allora si chiamava ancora così, d'intesa con Ciampi, ministro del Tesoro, ebbero il doppio obiettivo di consentire la quotazione in borsa di Enel e contemporaneamente produrre concorrenza fra diversi attori del mercato elettrico, ponendo fine al monopolio.

