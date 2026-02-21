Ho un cancro devo operarmi Il 2026 non sta andando come volevo | l’annuncio della star di Jersey Shore Nicole ‘Snooki’ Polizzi

Nicole “Snooki” Polizzi ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro al collo dell’utero. Venerdì 20 febbraio, la star di Jersey Shore, 38 anni, ha pubblicato un video su TikTok condividendo un aggiornamento sulla propria salute dopo aver ricevuto i risultati della recente biopsia conica. “ È risultato un cancro allo stadio 1, chiamato adenocarcinoma”, ha detto con un profondo sospiro. “Ovviamente non è la notizia che speravo, ma nemmeno la peggiore, solo perché l’hanno scoperto così presto. Grazie a Dio!”. L’appello alla prevenzione. Polizzi ha poi sottolineato l’importanza che le donne si sottopongano regolarmente al pap test. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

