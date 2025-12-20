A inaugurare il concerto di Capodanno in piazza Marconi sarà una band che negli ultimi mesi ha saputo trasformare entusiasmo, talento e determinazione in risultati concreti. Si tratta dei Dixit, gruppo emergente dell’Agrigentino che ha conquistato la finale nazionale de “Il Cantagiro”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Capodanno ad Agrigento, sarà Noemi la protagonista del concerto in piazza Marconi

Leggi anche: Concerto di Capodanno a Salerno: ecco i nomi dei papabili che si esibiranno in piazza della Libertà

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Capodanno ad Agrigento, sarà Noemi la protagonista del concerto in piazza Marconi; Agrigento si prepara a un Capodanno stellare: Noemi in concerto in piazza Marconi; Concerto di Capodanno 2026 a Roma: ecco gli artisti che si esibiranno al Circo Massimo; Capodanno in piazza – Aspettando il 2026.

Concerto di Capodanno in piazza Marconi, ecco la band rivelazione che farà da apripista a Noemi - Sono agrigentini, hanno appena vinto Il Cantagiro e sono stati premiati dal sindaco: ecco la storia dei Dixit, protagonisti della notte di San Silvestro ... agrigentonotizie.it

Capodanno 2026, dopo Achille Lauro scoppia il caso Noemi: a Sciacca il concerto costò la metà - Non ci sono ancora documenti ufficiali sull’impegno di spesa per lo spettacolo che traghetterà gli agrigentini nel 2026, ma secondo il consigliere comunale Roberta Zicari il cachet dell’artista sarebb ... agrigentonotizie.it